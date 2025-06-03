Путин снял с постов замглавы МЧС Денисова и замруководителя ФСИН Хабарова

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Владимир Путин подписал указ о снятии Ильи Денисова и Александра Хабарова с должностей замглавы МЧС РФ и замруководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) соответственно. Документ был опубликован на портале правовых актов.

О причинах решения в указе не говорится. Уточняется, что документ вступает в силу с момента его подписания – 3 июня.

Денисов возглавил Главное управление МЧС России по Москве в 2018 году, а в 2019-м был назначен заместителем главы МЧС России.

Хабаров, в свою очередь, стал заместителем директора ФСИН в 2020 году по указу российского лидера.

Ранее в отставку ушла глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева. Полномочия с нее сняли 2 апреля после одобрения добровольно поданного документа районным представительным собранием. До момента вступления на должность избранного главы обязанности руководителя Кореневского района исполнял Владимир Жилинков.

До этого пост врио министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области покинула Ирина Мусьял, которую временный глава региона Александр Хинштейн раскритиковал за отдых в Индии.

