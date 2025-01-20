Хинштейн возмутился отдыхом курской чиновницы в Индии

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Курским чиновникам нужно согласовывать свой выезд за границу во избежание различных провокаций. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в ходе заседания областного правительства.

Он отметил, что врио министра охраны объектов культурного наследия Ирина Мусьял находится в отпуске за границей.

"Формально она не является секретоносителем и согласовывать свой выезд за рубеж не должна. Но, коллеги, давайте мы здесь определимся, что любой выезд за рубеж сотрудников правительства Курской области, администрации губернатора без уведомления быть не может", – приводит ТАСС слова врио главы Курской области.

Хинштейн поручил разработать соответствующий порядок для решения данных вопросов. Он также подчеркнул, что это связано с вопросами безопасности человека, а также что работникам органов власти нужно учитывать оперативную ситуацию в регионе.

"В обязательном порядке, как минимум, уведомление, <...> просто так взять и уехать за границу считаю неправильным и недопустимым", – заключил он.

Ранее Хинштейн также заявил о недоверии к ряду чиновников области. По некоторым из них, подчеркнул Хинштейн, уже направлены материалы в правоохранительные органы.

Кроме того, врио губернатора Курской области поручил подготовить документы для создания рабочей группы, которая будет заниматься решением проблем жителей приграничья. Участие в группе будут принимать главы местного самоуправления и федеральных структур, а также представители самих граждан.