Более 100 домов повреждены в Курской области из-за атак ВСУ

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Свыше 90 частных и 20 многоквартирных домов повреждены в Курской области из-за атак ВСУ в последние дни. Об этом заявил врио председателя правительства региона Алексей Дедов во время заседания, передает ТАСС.

По информации Дедова, в течение недели установили 194 оконных блока из 831 поврежденного. Также установлено 10 кровель частных домов, три – в многоквартирных. Осталось восстановить два многоквартирных и 12 частных домов. Работы завершатся до конца января, пояснил он.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства украинскими военными мирных жителей села Русского Поречного Суджанского района Курской области. Как установили правоохранители, в январе 2025 года военнослужащие ВСУ, находящиеся в этом населенном пункте, убили как минимум семь мирных граждан, которые пытались скрыться от них в подвале жилого дома.

Организовано предварительное следствие, в ходе которого установят и привлекут к ответственности причастных к преступлению.