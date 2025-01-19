Дело о терроризме возбуждено после убийства мирных жителей Курской области

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных жителей села Русское Поречное Суджанского района Курской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Расследование будет проводиться по факту нарушения украинскими военными статьи УК РФ "Террористический акт".

К настоящему моменту правоохранители установили, что в январе 2025 года боевики ВСУ, которые находились в населенном пункте Русское Поречное, убили по меньшей мере семь мирных граждан, которые пытались скрыться от них в подвале жилого дома.

В рамках этого дела было организовано предварительное следствие. Предполагается, что в ходе него будут установлены и привлечены к ответственности все виновные.

СМИ сообщали, что останки убитых украинскими боевиками мирных жителей были найдены в подвалах двух домов. В первом российские военные обнаружили тела двоих гражданских, во втором – пятерых. Предположительно, у одного из погибших ранение головы.

Комментируя эту ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что виновные в убийствах мирных жителей Курской области понесут неотвратимое наказание. Им будут назначены реальные сроки заключения. Дипломат также обратила внимание, что "зверства" над мирными жителями стали очередной констатацией террористического характера киевского режима.