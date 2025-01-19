19 января, 14:54Происшествия
Дело о терроризме возбуждено после убийства мирных жителей Курской области
Фото: Следственный комитет РФ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных жителей села Русское Поречное Суджанского района Курской области, сообщила пресс-служба ведомства.
Расследование будет проводиться по факту нарушения украинскими военными статьи УК РФ "Террористический акт".
К настоящему моменту правоохранители установили, что в январе 2025 года боевики ВСУ, которые находились в населенном пункте Русское Поречное, убили по меньшей мере семь мирных граждан, которые пытались скрыться от них в подвале жилого дома.
В рамках этого дела было организовано предварительное следствие. Предполагается, что в ходе него будут установлены и привлечены к ответственности все виновные.
СМИ сообщали, что останки убитых украинскими боевиками мирных жителей были найдены в подвалах двух домов. В первом российские военные обнаружили тела двоих гражданских, во втором – пятерых. Предположительно, у одного из погибших ранение головы.
Комментируя эту ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что виновные в убийствах мирных жителей Курской области понесут неотвратимое наказание. Им будут назначены реальные сроки заключения. Дипломат также обратила внимание, что "зверства" над мирными жителями стали очередной констатацией террористического характера киевского режима.
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