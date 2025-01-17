ВС РФ освободили около 63% занятой ВСУ территории Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили около 63% изначально занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Курской области, заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, российскими войсками освобождено около 801 квадратного километра земель из 1 268 квадратных километров оккупированных территорий. Наступление ВС РФ идет на всех направлениях.

"Противник несет значительные потери и отступает с занятых территорий, несмотря на переброску им дополнительных резервов", – добавили в оборонном ведомстве.

За две недели января 2025 года бойцы российской группировки войск "Север" освободили 4 населенных пункта региона: Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

При их освобождении отличились подразделения 7-й гвардейской, 76-й гвардейской и 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовых бригад ВДВ, 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского Флота, 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского Флота, а также 1 427-го мотострелкового полка.

ВС РФ отразили украинскую контратаку в направлении хутора Бердин и нанесли ВСУ значительные потери. Противник пытался остановить наступление российской армии и вырваться из блокированной зоны, но был отброшен на исходные позиции.

Потери украинской армии под Курском за сутки составили более 230 военных, танк, три БТР, две бронемашины и 4 артиллерийских орудия. В январе 2025 года ВСУ потеряли здесь свыше 5 600 человек и 570 единиц военной техники, включая 40 танков, 213 БМП и других бронемашин, а также 91 артиллерийское орудие.

Общие боевые потери украинцев на курском направлении составили свыше 52 450 военных, 304 танка, 231 БМП, 173 БТР, 1 562 боевых бронемашин, 1 493 автомобиля, 371 артиллерийское орудие, 44 пусковые установки РСЗО, 16 установок ЗРК, 93 станции РЭБ и 18 РЛС.

ВСУ пытаются цепляться за Курскую область, чтобы попытаться еще раз "уколоть" Россию, уверены эксперты. По их мнению, украинские войска вязнут в обороне, но каких-либо значимых целей они не достигли. Поэтому противник старается "перевернуть игру" в свою пользу.

