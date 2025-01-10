Эксперт Норин: ВСУ продолжают цепляться за территории в Курской области

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Украинские войска продолжают цепляться за территории в Курской области, чтобы попытаться "перевернуть игру". Об этом в эфире радио КП заявил военный эксперт Евгений Норин.

"Вязнуть в обороне, падать, что называется, в ноги – это вроде бы логичная стратегия, но она в итоге может оказаться полностью лишенной перспективы. Если будет продолжаться так, как продолжается, то кончится это для них плохо. Они и пытаются сломать эту тенденцию", – пояснил собеседник.

Он напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не достигли какой-либо значимой цели. Эксперт считает, что украинские военнослужащие продолжат пытаться "уколоть" Россию в Курской области и их следующая попытка может быть "еще более авантюрной".

Как прогнозирует Норин, в 2025 году Украина будет стараться совершать теракты под чужим флагом. В то же время на поле боя у ВСУ станут появляться новые проблемные участки, добавил он.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, общие потери ВСУ за все время боевых действий на курском направлении превысили 49 тысяч военных.