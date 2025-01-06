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00:52

Политика

Войска РФ отразили две контратаки ВСУ в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Российская группировка войск "Север" отразила две контратаки украинских штурмовых групп в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, подразделения группировки в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям четырех механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и пяти соединениям территориальной обороны в районах нескольких населенных пунктов.

"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области", – говорится в сообщении Минобороны.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Общие потери ВСУ за все время боевых действий на курском направлении превысили 49 тысяч военных, 273 танка, 209 боевых машин пехоты, 340 артиллерийских орудий и прочей военной техники.

Врио губернатора российского региона Александр Хинштейн рассказал, что некоторые населенные пункты приграничья Курской области, вероятно, частично или полностью "снесены с лица земли" в ходе боевых действий.

Между тем украинский президент Владимир Зеленский назвал вторжение ВСУ в Курскую область "сильным козырем" на предстоящих переговорах по урегулированию конфликта.

За сутки потери ВСУ составили более 200 человек на курском направлении

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