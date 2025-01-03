Зеленский назвал вторжение в Курскую область сильным козырем на переговорах с РФ

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Украинский президент Владимир Зеленский назвал вторжение ВСУ в Курскую область "сильным козырем" на переговорах по урегулированию конфликта. Об этом он заявил во время телемарафона, пишет "Лента.ру".

По мнению Зеленского, данная операция украинских войск может оказать значительное влияние на ход переговоров, в том числе со странами Глобального Юга.

Глава Украины добавил, что задача Киева на данный момент состоит в том, чтобы "разбить аргументы" о заморозке конфликта.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Общие потери украинских войск на курском направлении с начала боевых действий составили более 47 тысяч военных, 263 танка, 204 боевые машины пехоты и прочей военной техники.

Врио губернатора российского региона Александр Хинштейн рассказал, что некоторые населенные пункты приграничья Курской области, вероятно, частично или полностью "снесены с лица земли" в ходе боевых действий.