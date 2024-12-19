Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Некоторые населенные пункты приграничья Курской области, вероятно, частично или полностью "снесены с лица земли" в ходе боевых действий на территории региона, заявил временно исполняющий обязанности губернатора субъекта Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание, что населенные пункты надо будет заново отстраивать.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Российские войска недавно освободили Новоивановку в Курской области. Этого удалось достичь благодаря активным наступательным действиям группировки войск "Север".

Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции не стал называть дату, когда Вооруженные силы России выбьют украинских военных из Курской области. Однако российский лидер не усомнился, что это точно произойдет.