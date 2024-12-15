Более 60 тысяч человек в Курской области получили помощь от РПЦ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Более 60 тысяч человек в Курской области получили помощь от Русской православной церкви (РПЦ), заявил митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин).

Он отметил, что пункт помощи продолжает работу, а также организовал курсы сестер милосердия, чтобы помогать больным и раненым. Эти курсы прошли более 60 тысяч человек.

Кроме того, помощь жителям региона поступает из разных уголков страны.

"Каждый вносит вклад в скорейшее освобождение, наступление мира на нашей многострадальной курской земле", – отметил митрополит в эфире телеканала Россия 24.

Ранее Минобороны РФ заявило, что ВСУ в Курской области за 13 декабря потеряли более 200 военных. Также уничтожены танк, боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина, семь автомобилей.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

В свою очередь, Владимир Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области от формирований ВСУ. Президент также обращал внимание, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.