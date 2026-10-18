Облачная погода и дождь ожидаются в Москве 18 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В воскресенье, 18 октября, в Москве ожидается до плюс 15 градусов, местами пройдет умеренный дождь. Облачная погода будет сменяться прояснениями, следует из прогноза Гидрометцентра России.

Днем столбики термометров покажут от плюс 13 до плюс 15 градусов. К ночи температура снизится до плюс 3 градусов.

Ветер будет дуть с севера со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 752 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье воздух днем прогреется до плюс 11–16 градусов. В ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 1 градуса.

Ранее сообщалось, что октябрь 2026 года войдет в историю московской погоды как один из самых теплых.