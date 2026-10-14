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14 октября, 12:10

Общество

Москвичам пообещали мягкую и влажную зиму

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Предстоящая зима в Москве будет мягче и влажнее климатической нормы. Соответствующий прогноз ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам специалиста, среднесезонная температура воздуха превысит норму на 2–5 градусов. Кроме того, зима ожидается очень влажной: количество осадков в разном фазовом состоянии существенно превысит обычные показатели.

Тишковец также напомнил о народной примете, связанной с праздником Покрова.

"Какой Покров – такова и зима. Если снега нет – зима наступит не скоро, будет поздней. Если дождь – к сырой зиме. Подтверждаю!" – написал синоптик.

Ранее климатолог Алексей Карнаухов заявил, что зима в этом году может повторить рекорды прошлых лет, когда в центре России почти не было снега. По его мнению, потепление в стране идет быстрее, чем на планете в целом из-за континентального климата и близости к Арктике.

Первый снег в Москве может выпасть в конце октября

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