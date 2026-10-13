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13 октября, 16:55

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Синоптик Макарова: менять шины на зимние пора на Южном Урале и в Сибири

Названы регионы России, где уже пора менять шины на зимние

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Водителям Южного Урала, Якутии, Магаданской области, юга и горных районов Сибири следует перейти на зимние шины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего метеоролога Гидрометцентра России Марину Макарову.

По словам специалиста, в перечисленных регионах уже выпал снег. На Южном Урале осадки были обильными, хотя затем ожидается потепление. Аналогичная ситуация сложилась в Якутии и Магаданской области, после первого снега температура повысилась, но снежный покров уже сформировался. На юге и в горах Сибири снегопады продолжаются, причем в ближайшее время осадков ожидается еще больше.

Макарова подчеркнула, что при выборе времени для замены шин необходимо учитывать погодные условия в конкретном регионе. Также водителям стоит принимать во внимание свой стаж вождения и личные обстоятельства.

Ранее климатолог Алексей Карнаухов допустил, что предстоящая зима в России может оказаться одной из самых теплых и повторить сценарии прошлых лет, когда в центральных регионах почти не было снега.

По его словам, страна нагревается быстрее, чем планета в целом, в том числе из-за континентального климата и близости к Арктике. На погоду также влияют температурные аномалии в Тихом океане, которые могут приводить к коротким снегопадам и быстрому таянию снега.

Карнаухов отметил, что устойчивый снежный покров теперь может формироваться значительно позже: если раньше климатическая зима начиналась в ноябре, то сейчас даже в декабре вероятность появления сугробов остается примерно равной. Новогодние оттепели, по оценке эксперта, становятся привычным явлением на фоне глобального потепления.

Спрос на зимние шины на торговых площадках этой осенью заметно вырос

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