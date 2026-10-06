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06 октября, 18:41

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Эксперт Хайцеэр: стоимость зимней резины в 2026 году варьируется от 25 до 100 тыс руб

"Обуться" по погоде: как правильно подготовить автомобиль к зиме

Менять летние шины на зимние стоит не раньше конца октября, рассказали синоптики. Что нужно знать при выборе резины, сколько стоит комплект и что еще требует внимания при подготовке машины к наступлению холодов, разбиралась Москва 24.

Отложенный старт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Замена шин на автомобилях в столичном регионе пока не требуется – на летней резине можно ездить еще как минимум месяц, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главного специалист столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

"Менять шины нужно тогда, когда устойчивая среднесуточная температура переходит через отметку плюс 5 градусов. Поскольку октябрь в этом году будет теплее, можно запланировать "переобувку" на конец октября или начало ноября", – сказала она.

В свою очередь, синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов в беседе с телеканалом Москва 24 отметил, что первого снега в ближайшее время не ожидается.

По климату первый снег выпадает в Московском регионе где-то в середине октября, на 14–15-е. Но в этом году из-за того, что октябрь ожидается теплее нормы приблизительно на 1 градус, дата выпадения первого снега сдвигается немного вправо.
Максим Обухов
синоптик Гидрометцентра России

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отметил в беседе с Москвой 24, что при снижении температур до плюс 5 градусов сначала можно установить нешипованные шины (липучку), а чуть позже, с похолоданием, – шипованную резину.

"При таких температурах сцепление с дорогой у летней резины уже чрезвычайно плохое. Желательно подстраховаться или проанализировать, в какое время автомобиль чаще используется, потому что переходный период, когда днем лучше работает летняя резина, а в утренние или ночные часы – зимняя, самый опасный", – предупредил эксперт.

Комплект за 100 тысяч?

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

По словам Хайцеэра, выбор шин определяется бюджетом и личными предпочтениями водителя, при этом вопрос, шипованная резина или липучка, всегда остается открытым.

Специалист отметил, что шипы в первую очередь необходимы тем водителям, которые ездят по дорогам со льдом и настом. Если же большая часть поездок проходят по городу, зачастую достаточно липучки, поскольку большинство таких маршрутов проходит по сухому асфальту.

"Основной критерий отличия зимней резины от летней – температурный режим. Если она рассчитана на низкие значения, ее сцепные свойства сохраняются, если на положительные, шины становятся дубовыми, а машина – неуправляемой. Какой бы там рисунок протектора ни был (оффроудный, агрессивный), сцепления с дорогой не будет", – пояснил он.

Диапазон цен очень большой, потому что у кого-то радиус колеса 13-й, и здесь можно потратить порядка 25–30 тысяч рублей на комплект, а у кого-то 22-й, и он стоит порядка 100 тысяч. На сегодняшний день также поставляется высококлассная резина по параллельному импорту, но и прайс соответствующий.
Ян Хайцеэр
вице-президент НАС

Также Хайцеэр выделил китайскую резину, которая представлена в России моделями различного уровня качества.

"Бывает очень плохая, дешевая, поэтому не надо гнаться за низкой стоимостью. Как правило, цена определяет качество изделия. При этом существует отечественный товар, который сохраняет стабильный средний уровень", – подчеркнул автоэксперт.

Он рекомендовал отдать предпочтение резине, которую легко приобрести впоследствии. Если одно колесо повреждено, а модель редкая, найти замену будет крайне сложно. Поэтому важно, чтобы шины либо стабильно производились, либо регулярно поставлялись в страну.

В целом необходимость замены резины определяется по протектору – глубина должна быть не менее 5 миллиметров. Однако со временем шины начинают активно утрачивать цепные свойства, так как имеют свойство портиться, даже если просто лежат, особенно при неправильном хранении.

"Также важно обратить внимание, нет ли трещин, потому что иногда протектор хороший, но резине 10–15 лет и уже не имеет тех свойств, которые заложены производителем, даже несмотря на хороший протектор", – добавил Хайцеэр.

Что еще требует проверки?

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Помимо покупки резины, специалист посоветовал перед началом зимы провести полный осмотр автомобиля, посетить технический центр и проверить все жидкости.

"Также я бы рекомендовал смазать силиконом все резиновые уплотнители, чтобы в период морозов дверь или багажник не примерзли", – отметил Хайцеэр.

Еще один ключевой момент в подготовке – аккумулятор: зачастую летом с ним все в порядке, но при первых морозах выясняется, что он давно "умер". За этим особенно внимательно надо следить после 5 лет эксплуатации автомобиля. В случае если человек ездит на небольшие расстояния, не дозаряжая аккумулятор, он может достаточно быстро прийти в негодность, потому что система "старт-стоп" затрачивает энергию.
Ян Хайцеэр
вице-президент НАС

Дополнительно эксперт рекомендовал проверить состояние дворников осенью, в период активных дождей: именно в это время года, как и зимой, недостатки проявляются наиболее наглядно.

"Так называемые зимние дворники – на мой взгляд, маркетинговый ход. Они имеют несколько другое устройство: резина там фактически та же самая, и вряд ли используется другой температурный режим. Они скорее "сплошные" – между поводком и дворником не попадает влага, соответственно, ничего не замерзает, но иногда прилегание к стеклу слишком плотное, что может фактически затереть его", – подчеркнул специалист.

Плюс ко всему, если выполнять антикоррозийную обработку с момента производства автомобиля, машина прослужит дольше. На сегодняшний день срок владения авто в среднем увеличился в несколько раз, поэтому процедура имеет смысл, обратил внимание эксперт.

Однако, если машина старая, обработка ранее не проводилась и на днище уже появились очаги ржавчины, делать ее нельзя. Сначала необходимо зачистить все поверхности: нанесение антикоррозийного покрытия поверх коррозии только ухудшит ситуацию, заключил Хайцеэр.

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Зудакова Татьяна

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