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Российские военные самолеты якобы вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Южной Кореи, утверждает комитет начальников штабов вооруженных сил республики. Об этом пишет RT со ссылкой на Yonhap.

Речь идет о зоне KADIZ (Korean Air Defense Identification Zone), которую Сеул установил в одностороннем порядке. По данным СМИ, российские воздушные суда находились в районе Японского моря около острова Уллындо. В связи с этим Южная Корея подняла в воздух авиацию.

В уезде Уллындо в 01:52 по московскому времени объявляли тревогу и рекомендовали жителям укрыться в подземных убежищах. Предупреждение отменили примерно через 5 минут. В комитете при этом признали, что нарушения воздушного пространства страны не произошло.

Ранее американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II обнаружили у границ Калининградской области. Борт поднялся с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану" и взял курс на север. В ходе маршрута он прошел в том числе вдоль белорусской границы с Польшей. Затем самолет начал облетать границы Калининградской области.

