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15 ноября, 16:28

Политика

Самолет-разведчик США около четырех часов патрулировал у границ России

Фото: 123RF.com/pinkbadger

Самолет-разведчик США Bombardier Artemis II около четырех часов патрулировал вдоль границ России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Борт вылетел с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану" примерно в 09:40 по московскому времени и взял курс на север. Самолет облетел Калининградскую область, после чего направился в сторону Эстонии вдоль границ стран Прибалтики с Россией и Белоруссией.

В 15:37 разведчик завершил облет российских границ и взял обратный курс. В настоящий момент воздушное судно пролетает над территорией Польши.

Ранее самолет-разведчик НАТО вел патрулирование над нейтральными водами Черного моря. Он курсировал над акваторией на высоте свыше 10,5 километра, не используя коридоры для гражданской авиации. При этом он не нарушал воздушное пространство.

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