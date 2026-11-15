Мурашко рассказал о вакцинации российских министров от гриппа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Все российские министры прошли вакцинацию от гриппа. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в беседе с журналистом ИС "Вести" Павлом Зарубиным.

"Все те, кто вовремя еще не дошел, прошли. Так что все в порядке. В правительстве практически все вакцинированные были. Всего несколько человек осталось", – уточнил он.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на вопрос о прививке ответил, что сделал ее две недели назад. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко также рассказал, что записался на процедуру вакцинации.

Ранее Владимир Путин сообщил, что привился от гриппа российской вакциной. По словам президента, российская прививка работает.

Он рассказал, что проходил вакцинацию в октябре. По словам президента, когда ему предложили сделать прививку, он согласился сразу. Путин также добавил, что не прерывал занятия спортом.

