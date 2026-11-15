Захарова оценила заявление Макрона о вступлении Украины в НАТО

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала слова президента Франции Эмманюэля Макрона о членстве Украины в НАТО. Ее слова передает РИА Новости.

«Думаю, это заявление достойно экспертизы (главы евродипломатии – Прим. ред.) Каи Каллас", – указала дипломат.

Макрон призвал принять Украину в состав НАТО. Французский лидер также рекомендовал европейцам определиться, чего Европа хочет добиться в послевоенный период, а также уточнить конкретные ожидания от США в отношении европейской безопасности.

Ранее совет Евросоюза впервые решил обеспечить присутствие военной миссии по подготовке украинских военных непосредственно на территории Украины. Действовать миссия будет в координации с ВСУ и международными партнерами.

Состав направляемого персонала, его статус, конкретное местонахождение и сроки начала работы новой структуры пока не раскрываются, в том числе не уточняется степень участия военнослужащих стран ЕС.

