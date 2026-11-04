В Совбезе РФ заявили о трансформации ЕС в военно-политический блок

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Евросоюз продолжает превращаться в агрессивный военно-политический блок, который не готов договариваться. Об этом замсекретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов заявил в рамках тематической секции "Концепции и доктрины национальной безопасности на пространстве Большой Евразии: специфика и перспективы", передает ТАСС.

По словам политика, в Европе на официальном уровне публично заявляют о том, что в течение ближайших нескольких лет готовятся к вооруженному столкновению с Россией. Подобную риторику Венедиктов связал с беспрецедентными по масштабу вливаниями в военно-промышленный комплекс. Их объемы, отметил он, сравнимы, только с периодом Второй мировой войны.

При этом Россия не прекращает дипломатических усилий, направленных на преодоление кризиса безопасности в Европе. Москва делала и продолжает делать все возможное в этом направлении, указал замсекретаря СБ.

Однако Европа, считает Венедиктов, загнала себя в угол антироссийской риторикой и расходованием колоссальных средств на милитаризацию. Отдельную обеспокоенность, добавил он, вызывают намерения Парижа предоставить "ядерный зонтик" ряду стран Евросоюза и НАТО.

Ради нереализуемой идеи сдерживания России Евросоюз в ущерб своим интересам накачивает Украину оружием, продолжил Венедиктов. С февраля 2022 года ЕС и его 27 участников предоставили Киеву поддержку на сумму свыше 240 миллиардов евро. До конца этого года Украина получит 30 миллиардов финансовой помощи.

Такая "щедрость" за счет собственного населения привела к плачевным результатам в социально-экономическом положении большинства европейских стран, сказал политик. Рядовых европейцев, считает Венедиктов, "попросту обворовали" в угоду имперским амбициям Брюсселя – и обокрали их собственные лидеры, за которых люди отдавали голоса на выборах.

"Их сегодняшние рейтинги отражают реальное отношение к ним простых европейцев. Где вы видели канцлера Германии с рейтингом 10% или президента Франции с рейтингом 7%?" – задался вопросом он.

По мнению Венедиктова, Европа едва ли вернет себе статус центра силы, а Евразия набирает влияние и превращается во все более перспективный полюс.

Кроме того, Европа намерена использовать Украину и Молдавию до конца и втягивает Армению в свою орбиту, добавил замсекретаря СБ. Он отметил, что ЕС продолжает "грезить экспансией" и предпринимает недружественные шаги в отношении ряда других государств. Также НАТО "поглотила Финляндию и Швецию", в очередной раз расширившись на восток вопреки обещаниям этого не делать.

В Брюсселе, подчеркнул Венедиктов, остатки боеспособного населения Украины рассматривают как "штрафной батальон" будущих европейских вооруженных сил.

Ранее СМИ писали, что Североатлантический альянс пересматривает подход к обороне и обсуждает возможность нанесения ударов вглубь территории России в случае военного конфликта с Москвой. Как рассказали журналисты, конфликты на Украине и на Ближнем Востоке заставляют Альянс отказаться от прежней сдержанности.