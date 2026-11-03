Лавров назвал систему взаимных гарантий основой безопасности Европы

Фото: kremlin.ru

Европейским странам следует отказаться от идеи новой гонки вооружений и сосредоточиться на формировании общей системы гарантий безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По словам министра, Москва обращает внимание на призывы из Брюсселя выстраивать европейскую систему безопасности без участия России и Белоруссии. Лавров отметил, что подобный подход фактически направлен против двух государств.

"Наше же предложение состоит не в том, чтобы реанимировать обанкротившуюся затею или впрягаться против воли народов в новую гонку вооружений, а в том, чтобы честно и реалистично оценить обстановку и совместными усилиями начать устранять нагромождения ошибок и недопониманий", – сказал Лавров.

Это, как подчеркнул министр, позволит создать справедливую систему взаимных гарантий, которая станет неотъемлемой частью общеевропейской архитектуры безопасности.

Лавров добавил, что движение в этом направлении уже началось, однако процесс будет непростым.

Ранее глава МИД заявил об усилении информационного противостояния России с западными СМИ. Во время беседы с главными редакторами африканской прессы Лавров отметил, что на западных телеканалах и в социальных сетях распространяют ложную информацию о России. По его словам, эта ситуация будет продолжаться и может обостриться.

