В ФРГ заявили, что бойкот россиян делает фактически невозможным ЧМ по хоккею

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Бойкот матчей против сборной России на чемпионате мира по хоккею 2027 года делает фактически невозможным проведение турнира в Германии. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

"Восемь из 16 национальных ассоциаций за короткий промежуток времени заявили о бойкоте игр против России", – цитирует политика ТАСС.

По его словам, переговоры с Федерацией хоккея Германии, Олимпийской спортивной конфедерацией и президентом Международной федерации хоккея (IIHF) показали: участие России, учитывая широкий отказ, в том числе со стороны бизнес- и медиапартнеров, делает проведение турнира фактически невозможным и в спортивном, и в экономическом плане.

Правительство Германии поддерживает свою федерацию хоккея как организатора и ее усилия по поиску приемлемого решения, отметил Корнелиус. По словам представителя кабмина, власти хотят путем переговоров изучить возможности организовать турнир.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако в IIHF заявили, что не согласны с вердиктом и намерены оценить порядок его исполнения.

После этого сборные Латвии, Норвегии, Чехии, Финляндии, Швеции и Дании приняли решение бойкотировать матчи против россиян. Канада также заявила, что не станет выдавать спортсменам из России и Белоруссии визы для участия в турнирах на своей территории.

Позже CAS повторно указал на отсутствие у Международной федерации хоккея необходимых доказательств для обоснования недопуска российских сборных к международным турнирам.