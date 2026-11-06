Диетолог Селезнева назвала допустимым 1–2 куска пиццы в день

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Здоровому человеку рекомендуется ограничиваться 1–2 кусками пиццы за день. Об этом врач-диетолог Татьяна Селезнева рассказала aif.ru.

"Уж если и баловать себя пирогами и пиццей, то изредка и по праздникам, в умеренном количестве – 1–2 куска пиццы", – сказала специалист.

Она предупредила, что такая еда противопоказана людям с избыточным весом, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями системы пищеварения. Даже при отсутствии этих заболеваний врач советует не увлекаться выпечкой.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал наиболее вредные продукты в рационе россиян. По его словам, это алкоголь, десерты, выпечка, а также чипсы и сухарики. Такая продукция, считает он, провоцирует раннее старение и развитие возрастных болезней.