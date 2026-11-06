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06 ноября, 14:52

Технологии

Двух роботов уволили после суток работы в магазине Китая

Фото: techspot.com

Двух андроидов китайской компании Agibot уволили после первой смены в круглосуточном магазине в Шанхае. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на издание Techspot.

Всего на смену продолжительностью 24 часа вышли шесть человекоподобных машин. За это время они выполнили почти две тысячи задач, однако испытание выдержали только четыре робота.

Робот-уборщик наткнулся на переполненную мусорную корзину, потерял координацию и покинул магазин. Его коллега, отвечавший за проверку полок, оказался слишком медлительным. Руководство торговой точки расценило это как нарушение трудовой дисциплины и уволило обе машины.

Тестирование организовала компания-разработчик. Эксперимент назвали "Роботы никогда не уходят со смены", его показывали в онлайн-трансляции. Задумка состояла в том, чтобы проверить, как машины выполняют работу персонала в условиях обычной торговли.

Ранее в Таллине робот-курьер столкнулся с автобусом и покинул место ДТП. Робот выехал на пешеходный переход у перекрестка улиц Луйзе и Техника на красный сигнал светофора. Водитель автобуса резко затормозил, из-за чего в салоне упали и получили травмы 8–9 пассажиров.

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