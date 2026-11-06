В Якутии добыли редкий голубой алмаз

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Компания "Алроса" получила первый в России голубой алмаз ювелирного качества. Кристалл весом 2,74 карата извлекли на Накынском кимберлитовом поле в Якутии. Об этом сообщили в компании.

Камень относится к типу IIb – одному из самых редких на планете. Голубой оттенок ему придает присутствие бора. Кристалл отличается исключительной чистотой: внутренних включений в нем нет.

Сейчас 11 высококвалифицированных специалистов компании завершают огранку. Презентация бриллианта запланирована на конец ноября 2026 года.

"Впервые в отечественной истории удалось получить такой уникальный голубой кристалл. Это очень важное событие для "Алросы" и всей алмазной отрасли. Тем выше наша ответственность – сохранить созданную природой красоту и превратить этот исключительный алмаз в бриллиант, достойный занять место среди самых редких драгоценных камней мира", – отметил генеральный директор компании Павел Маринычев.

Природные голубые алмазы вызывают особый интерес у коллекционеров и мастеров ювелирного искусства. В природе они встречаются реже розовых, а естественный цвет в сочетании с высокой чистотой и редким происхождением делает каждый такой камень особенным.

Находка важна и для науки. Впервые подтверждено присутствие редчайших борсодержащих алмазов на месторождениях Накынского поля, что открывает новые возможности для изучения геологических процессов, в ходе которых алмазы формируются в недрах Земли.

Ранее сообщалось, что в России прирост запасов алмазов по итогам первого полугодия 2026 года превысил 100 миллионов карат. Кроме того, значительно увеличились запасы других полезных ископаемых, в том числе платиноидов, золота и серебра.

Данные результаты были получены не только за счет открытия новых месторождений, но и благодаря дополнительной геологической разведке и переоценке действующих.

