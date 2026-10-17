Лавандовый бриллиант "Алросы" в форме сердца продадут по инвестпрограмме

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Лавандовый бриллиант огранки Heart cut ("сердце") стоимостью более 1,5 миллиона долларов реализуют через специальную программу инвестиционных бриллиантов. Об этом ТАСС заявил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в кулуарах Российской энергетической недели.

"Он будет продаваться по программе реализации инвестиционных бриллиантов. Компания проведет соответствующую оценку", – сказал собеседник агентства.

Камень создан из якутского алмаза, добытого в прошлом году. Возраст кристалла – около 350 миллионов лет. Показы бриллианта пройдут в Екатеринбурге 22 октября. В свою очреедь, издание RR назвало его самой яркой драгоценностью этого года.

Как отмечали эксперты Alrosa Diamond Exclusive, после закрытия рудника Argyle в 2020 году появление столь крупных розовых бриллиантов вызывает повышенный интерес рынка. По информации Fancy Color Research Foundation, с 2005 года индекс цен на такие камни увеличился в 4 раза – на 390%.