"Алроса" представит на Урале лавандовый бриллиант в форме сердца за 1,5 млн долларов

Фото: телеграм-канал ALROSA

Алмазодобывающая компания "Алроса" представит в Екатеринбурге лавандовый бриллиант огранки Heart cut ("сердце") стоимостью более 1,5 миллиона долларов. Об этом сообщила пресс-служба организации в телеграм-канале.

Показы пройдут 22 октября. В "Алросе" рассказали, что издание RR назвало этот бриллиант самой яркой драгоценностью 2026 года.

Камень создан из якутского алмаза, добытого в 2025 году, возраст кристалла составляет около 350 миллионов лет. Уникальность бриллианта заключается в редчайшим фантазийным цветом Intense Purple Pink и сложнейшей обработкой, на которую ушло более полугода.

По мнению экспертов Alrosa Diamond Exclusive, после закрытия рудника Argyle в 2020 году появление таких крупных розовых камней вызывает повышенный интерес на рынке. Как отметили в организации Fancy Color Research Foundation, с 2005 года индекс цен на них увеличился в четыре раза – на 390%.

Ранее сообщалось, что в России прирост запасов алмазов по итогам первого полугодия 2026 года превысил 100 миллионов карат. Кроме того, значительно увеличились запасы других полезных ископаемых, в том числе платиноидов, золота и серебра.

Данные результаты были получены не только за счет открытия новых месторождений, но и благодаря дополнительной геологической разведке и переоценке действующих.