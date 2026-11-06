Десятки разных версий "Щелкунчика" покажут в столичных театрах

Фото: пресс-служба Московского нового драматического театра

В Москве на ноябрь – декабрь и январские праздники запланированы десятки версий "Щелкунчика" – от академических балетов до ледовых шоу и кукольных спектаклей. Об этом свидетельствует информация на порталах учреждений культуры, с которой ознакомилось Агентство "Москва".

Центральной площадкой остается Государственный Кремлевский дворец. Там "Щелкунчик" в исполнении театра "Кремлевский балет" покажут 13, 19–22 декабря и 9 января, а 18 декабря свою версию представит Академия русского балета имени Вагановой. На той же сцене с 28 декабря по 5 января пройдут показы постановки Андриса Лиепы "Щелкунчик. Новогодняя сказка для всей семьи".

В Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко балет можно будет увидеть 19, 20, 23, 25, 27–31 декабря и 2–3 января. Новогоднюю версию спектакля сыграют в "Москонцерт холле" с 4 декабря по 7 января, а в Центре оперного пения Галины Вишневской – с 9 декабря по 4 января.

С 10 декабря по 10 января ледовое шоу Татьяны Навки "Щелкунчик" будет идти на "Навка Арене". Театр "Маска" 26 декабря выпустит премьеру мюзикла "Щелкунчик" на музыку Петра Чайковского: это вокальный спектакль с живым исполнением, который создали продюсеры Петр Чернышев и Эдгар Акобян.

Балетные версии также подготовили Культурный центр "ЗИЛ" (18, 21–23 декабря) и культурный центр "Братеево" (21 декабря). В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) 29–30 декабря выступит Русский классический театр балета.

Среди театральных и музыкальных прочтений – спектакль Театра на Таганке (21–22 ноября, 17, 19–20 декабря, 3–5 января), "Щелкунчик. Несказка" театра "Новая опера" (25–27 декабря) и версия Московского детского музыкального театра "Поколение" (с 20 декабря по 8 января).

Для юных зрителей сказку "Волшебный орех. История Щелкунчика" сыграют в Московском театре кукол 26 декабря, 4 и 8 января. Театр танца "Гжель" выступит 26–27 декабря, 4 и 6 января, Театр роста в Царицыно – 26–27 декабря и 6–7 января.

Новогоднее музыкальное представление пройдет на Симоновской сцене Театра имени Вахтангова (27 декабря, 5, 8 и 10 января), а проект Московского продюсерского центра покажут 29–30 декабря и 6 января.

Подтвержденные даты "Щелкунчика" на декабрь 2026 года в Большом театре пока не объявлены.

Ранее сообщалось, что столичные театры покажут более 180 новогодних спектаклей и представлений в декабре и январе. К примеру, Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой приглашает встретить Новый год вместе с артистом Олегом Меньшиковым.