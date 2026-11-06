Приговор Блиновской обжаловали в Верховном суде России

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Защита блогера Елены Блиновской, которую приговорили к 4,5 года лишения свободы за уклонение от налогов, обжаловала это решение в Верховном суде России. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

По словам собеседника агентства, аналогичные жалобы подали адвокаты супруга Блиновской Алексея и ее родителей. Он уточнил, что их обращения поступили вслед за жалобой финансового управляющего в деле о банкротстве блогера.

Жалоба на приговор Блиновской от финансового управляющего осужденной Марии Ознобихиной поступила в Верховный суд 5 ноября. Она не согласилась с конфискацией и обращением в доход государства материальных ценностей, принадлежащих семье блогера.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По информации следствия, она использовала схему дробления бизнеса, распределив доходы между 18 организациями и 3 индивидуальными предпринимателями для уменьшения суммы налогов и последующей легализации полученных денег.

Суд приговорил блогера к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 1 миллиона рублей. Позднее Мосгорсуд смягчил наказание до 4,5 года колонии.

СМИ также писали, что московские квартиры Блиновской общей стоимостью почти 200 миллионов рублей отошли государству. Семейный дом в Истре, оцениваемый примерно в 500 миллионов рублей, пока остается в собственности, однако на него наложен запрет на продажу и переоформление.