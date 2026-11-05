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05 ноября, 06:44

Шоу-бизнес

Верховный суд РФ получил жалобу на приговор блогеру Блиновской

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

В Верховный суд России поступила жалоба на обвинительный приговор блогеру Елене Блиновской, осужденной за уход от налогов через искусственную схему дробления бизнеса для отмывания денежных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Заявителем выступила финансовый управляющий осужденной Мария Ознобихина. Она не согласилась с конфискацией и обращением в доход государства материальных ценностей, принадлежащих семье блогера.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По данным следствия, она использовала схему дробления бизнеса, распределив доходы между 18 организациями и 3 индивидуальными предпринимателями для уменьшения суммы налогов и последующей легализации полученных средств.

Суд приговорил блогера к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 1 миллиона рублей. Позднее Мосгорсуд смягчил наказание до 4,5 года колонии.

Блиновская попросила перенести исполнение части наказания до момента, когда ее младшей дочери исполнится 14 лет. Суды в этом отказали. Второй кассационный суд общей юрисдикции также отклонил жалобу блогера на решение нижестоящих инстанций.

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