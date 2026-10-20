Блиновская не смогла в кассации оспорить отказ в отсрочке наказания

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Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты блогера Елены Блиновской на отказ отсрочить ей наказание. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба суда.

Блиновская просила перенести исполнение оставшейся части наказания до того момента, когда ее младшей дочери исполнится 14 лет. Суды нижестоящих инстанций отказали.

Адвокат блогера Наталия Сальникова отметила, что защита пока не получила текст судебного акта, поэтому причины отказа также пока не ясны.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса, распределив доходы между 18 организациями и 3 индивидуальными предпринимателями для уменьшения суммы налогов и последующей легализации полученных средств.

Суд приговорил блогера к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 1 миллиона рублей. Позднее Мосгорсуд смягчил наказание до 4,5 года колонии.

При этом от уголовной ответственности по налоговым преступлениям ее освободили. Сама Блиновская не признала вину в ходе кассационного пересмотра приговора.