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07 октября, 08:52

Шоу-бизнес

Блиновская не признала вину в ходе кассационного пересмотра приговора

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Осужденная на 4,5 года колонии блогер Елена Блиновская не признала вину в ходе кассационного пересмотра приговора, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В жалобе адвокаты настаивали на отмене приговора, ссылаясь в том числе на то, что срок давности уголовного преследования по статье об уклонении от уплаты налогов истек еще до поступления дела в суд первой инстанции. Кассационная инстанция сочла такой довод несостоятельным.

Из документов следует: еще на стадии рассмотрения дела по существу адвокат блогера обращала внимание на истечение срока давности, однако не просила прекращать дело в этой части, а Блиновская вину не признавала. В январе 2025 года на заседании суда первой инстанции блогер полностью признала вину.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Следствие полагает, что блогер применила схему дробления бизнеса, распределив доходы между 18 организациями и 3 индивидуальными предпринимателями для уменьшения суммы налогов и последующей легализации полученных средств.

Суд вынес Блиновской приговор: 5 лет лишения свободы и штраф в 1 миллион рублей. От уголовной ответственности по налоговым преступлениям ее освободили в связи с истечением срока давности.

Позже Мосгорсуд смягчил наказание до 4,5 года колонии, но отказал в отсрочке исполнения приговора до достижения детьми 14 лет.

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