Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали 23 ноября по подозрению в преступлениях, связанных с хищением и растратой бюджетных средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

Речь идет о хищении более 39 миллионов рублей, выделенных министерству строительства региона, и растрате свыше 1 миллиарда рублей, предназначенного для реконструкции автодороги Апатиты – Кировск. Также уголовное дело касается незаконных валютных операций.

Расследование находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.

Ранее о задержании главы Мурманской области писали СМИ. В то же время оперативные действия проводятся в областном правительстве, сотрудники оказывают полное содействие. При этом работа региональной администрации продолжается в штатном режиме.

До этого бывшего министра цифрового развития Новгородской области Михаила Киблера отправили под стражу до 22 декабря по делу о превышении должностных полномочий. Расследование началось еще в марте. Киблер был задержан 13 ноября, а на следующий день суд избрал ему меру пресечения. Свой пост он покинул по собственному желанию 16 ноября.