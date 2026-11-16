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Бывшего министра цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области Михаила Киблера отправили под стражу до 22 декабря. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Киблера обвиняют в превышении должностных полномочий. Уголовное дело в отношении ряда должностных лиц возбудили 2 марта. Экс-министра задержали и допросили 13 ноября, а ходатайство об избрании ему меры пресечения суд рассмотрел на следующий день.

Свой пост Киблер оставил по собственному желанию 16 ноября. Губернатор Александр Дронов заявил, что правительство области оказывает правоохранительным органам всестороннее содействие в связи с ситуацией вокруг бывшего министра.

Ранее Савеловский суд Москвы отправил в колонию бывшего руководителя 27-го Центрального НИИ Минобороны Андрея Протасова. Он получил 13 лет строгого режима по делу о взятках и превышении полномочий.

По версии следствия, с 2014 по 2024 год институт работал по контракту с зарубежным заказчиком над современными технологиями, а Протасов отвечал за формирование инициативной научной группы, участникам которой полагались дополнительные выплаты. В 2020–2025 годах он брал деньги с сотрудников за место в этой группе и стимулирующие надбавки, а его имущество на сумму свыше 25 миллионов рублей арестовали.