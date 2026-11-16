Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сервис "Госключ" внедрили в Систему контроля пассажирских перевозок (СКПП), которая работает на базе государственной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

Интеграцию провели Минтранс, Минцифры и АО "ГЛОНАСС". Теперь перевозчики могут подписывать заявления об установлении и изменении межрегиональных автобусных маршрутов и остановочных пунктов прямо в СКПП – выгружать документы в сторонние системы и пользоваться токенами больше не нужно.

Само подписание проходит в мобильном приложении и занимает менее минуты.

За 9 месяцев 2026 года Минтранс обработал более 6,1 тысячи заявлений на установление межрегиональных маршрутов. По оценке министерства, новая возможность позволит перевозчикам сэкономить до 700 часов в год только на подписании документов.

Ранее в России запустили мобильное приложение с кнопкой SOS для школ на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС". Сигнал за секунды поступает в контакт-центр. Уведомление о ЧП получат все сотрудники учебного заведения, установившие приложение. Новый функционал способен повысить безопасность миллионов учащихся и педагогов.