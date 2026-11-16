Фото: depositphotos/pajche​

Бывшая министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета Карин Кнайсль заявила, что власти страны запустили процесс лишения ее гражданства. Об этом она сообщила в ходе выступления на генеральной ассамблее движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – "За свободу наций!".

По словам Кнайсль, причиной такого решения стало ее преподавание в российском вузе. По словам экс-министра, если она останется лицом без гражданства, то обратится в ООН за белым паспортом.

"Вот такое у меня преступление", – приводит слова Кнайсль ТАСС.

Экс-глава МИД Австрии покинула страну в 2020 году, а в Россию прибыла в 2023 году. Спустя год Кнайсль сообщила о своем желании остаться в РФ. Сейчас она живет в Рязанской области.

Ранее внук французского президента и генерала Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль заявил о желании получить российское гражданство. Он подчеркнул, что ждет возможности обосноваться в РФ вместе с семьей и детьми.