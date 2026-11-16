Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

В Сергиево-Посадском округе Подмосковья спасатели нашли мужчину, который заблудился в лесу во время заготовки дров. На его поиски ушло около двух часов, сообщает ГКУ МО "Мособлпожспас" в МАХ.

Мужчина 1985 года рождения отправился в лес вместе с двумя приятелями. Им удалось самостоятельно выбраться из лесного массива, однако третий участник похода отстал и не выходил на связь. При этом мобильного телефона у него с собой не было. Друзья пытались отыскать его самостоятельно, но затем обратились за помощью по номеру 112.

На место прибыли сотрудники поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части и представители лесной охраны. Они разделились на группы и обследовали территорию, перекликаясь между собой. Услышав голоса спасателей, пропавший откликнулся и вышел им навстречу.

Мужчина не получил травм, медицинская помощь ему не понадобилась. Спасатели напомнили, что при походе в лес необходимо брать с собой заряженный телефон и в случае потери ориентиров сразу обращаться за помощью по номеру 112.

Ранее в Крыму спасатели нашли двух мотоциклистов, которые заблудились во время поездки к плато Караби-яйла. Мужчины выехали из поселка Приветное под Алуштой, однако в лесу попали в густой туман и потеряли ориентир. Сотрудники поисково-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" обнаружили их и сопроводили в Белогорск.

