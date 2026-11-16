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Жительница Нэшвилла в США Гейла Томпсон после 10 лет брака развелась с супругом и наконец исполнила давнюю мечту – завела домашнюю свинью. Об этом сообщает New York Post.

В ноябре 2025 года американка привезла домой восьминедельную свинку по кличке Дейзи. Раньше муж категорически возражал против такого питомца, поэтому за все годы совместной жизни уговорить его не удалось.

"Я променяла одну свинью на другую", – пошутила Томпсон.

Дейзи живет в доме, спит на собственной лежанке и пользуется лотком. На улицу ее выводят на поводке, а иногда хозяйка берет питомицу с собой в зоомагазин. Та самостоятельно ходит между рядами и подбирает просыпавшийся корм. Еще одно любимое место Дейзи – кафе Sonic, где ей дают собачьи угощения.

При этом содержание животного требует некоторых усилий. Уже в три месяца поросенок научился открывать шкафы и вытаскивать вещи, а ковры постоянно пытается рыть. Поэтому хозяйке пришлось защитить мебель и закрыть дверцы шкафов. На корм и другие расходы уходит около 50 долларов в месяц. Основу рациона составляют специальный корм и овощи, иногда Дейзи получает сухие завтраки.

После развода у Томпсон появился новый партнер, который спокойно относится к ее увлечению. По выходным он помогает возить свинку на загородный участок, где пара собирается жить вместе и оборудовать загон для животных. Компанию Дейзи уже составляет второй поросенок по кличке Дьюд. В дальнейшем американка хотела бы завести еще кур и осла.

Между тем в Москве формальный запрет на содержание свиней в многоквартирном доме отсутствует. Однако если питомец шумит, пахнет или мешает соседям, владельцу грозит штраф по статье 8.52 КоАП РФ, а само животное могут изъять. Полностью же запрещены животные, которые представляют опасность, например ядовитые змеи и пауки, львы и тигры.