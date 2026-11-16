Фото: legion-media.com/ТАСС/Александр Щербак

Фигурист Макар Игнатов сообщил, что они с женой Александрой Игнатовой (до замужества – Трусова) не нанимают няню для сына Михаила, потому что не готовы оставлять ребенка с посторонними людьми. Об этом спортсмен рассказал в интервью ТАСС.

"Мне сложно представить, что мы с Сашей будем уходить на тренировку, а Миша останется с какой-то другой женщиной. Мне кажется, это просто неправильно", – сказал Игнатов.

Фигурист добавил, что в его собственной семье мама всегда была рядом с ним и отцом на тренировках. По его словам, когда они с Трусовой планировали ребенка, предполагали, что будут поступать по-другому. Однако теперь супруги придерживаются другой позиции.

Свадьба Игнатовых состоялась в 2024 году, сын у пары родился 6 августа 2025 года.

Ранее Трусова заявила, что уже два года не поддерживает связь с отцом и не собирается возобновлять общение. По словам спортсменки, действия отца оказали отрицательное влияние на ее карьеру и ударили по уверенности в себе. Фигуристка подчеркнула, что сейчас живет хорошо, но общаться с родителем не хочет.

При этом она поблагодарила родителей за все, что они дали ей, и за возможность стать той, кем является. Фигуристка уточнила, что в ее становление вклад сделала именно мама, а отец обеспечил финансовую основу для переезда в Москву.

