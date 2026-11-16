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Актриса Джуди Денч, сыгравшая главу британской разведки МИ-6 М в восьми фильмах о Джеймсе Бонде, считает, что в следующей картине агента 007 должен воплотить актер, пока не знакомый публике. Об этом она заявила в интервью изданию British Vogue.

"Молодой актер, о котором мы еще не слышали" – так Денч описала подходящего, по ее мнению, исполнителя главной роли.

Интервью появилось после сообщений о пробах Роберта Паттинсона и Николаса Холта на роль Бонда в 26-м фильме франшизы. Точка зрения 91-летней актрисы совпадает с выводами недавних исследований: зрители, прежде всего молодые люди, хотят видеть в фильмах новые лица, а не популярных кинозвезд.

Режиссером новой картины станет канадский постановщик Дени Вильнев, снявший "Бегущий по лезвию 2049" и "Дюну". Сценарий пишет Стивен Найт – автор и продюсер британского сериала "Острые козырьки". Фильм выйдет не раньше 2028 года.

Первым фильмом бондианы стал "Доктор Ноу", вышедший на экраны в 1962 году. Помимо Дэниела Крэйга, игравшего 007 последние 15 лет, агента в разные годы исполняли Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан. Предыдущая серия, "Не время умирать" Кэри Фукунаги, увидела свет в 2021 году и заработала в мировом прокате более 774 миллионов долларов.

Ранее американский режиссер Стивен Спилберг сообщил, что не раз просил разрешения на съемки фильма про агента 007. Он признался: желание снять такую картину появилось у него после просмотра "Доктора Ноу".

Спилберг также отметил, что сейчас откажется от предложения снять фильм про шпиона, сославшись на то, что у создателей франшизы "нет столько денег".

