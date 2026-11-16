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Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким вошла в число лиц, против которых Евросоюз ввел новые ограничения. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, передает ТАСС.

По словам министра, под санкции подпали всего 145 физических и юридических лиц. Ограничения также коснулись Петербургского нефтяного терминала.

Реагируя на заявление Барро, в пресс-службе RWB заявили, что европейские санкции не окажут влияния на ее работу, как и на деятельность других компаний, входящих в экосистему.

"Компания не имеет активов в Европейском союзе и не осуществляет свою деятельность в странах ЕС", – сказали в RWB, подчеркнув, что все сервисы Wildberries и партнеров будут работать в стандартном режиме.

Там добавили, что партнеры и клиенты не заметят никаких изменений.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия создала в своей структуре первый постоянный офис по санкциям против России. Как сообщила представитель организации Шивон Макгарри, он займется разработкой ограничений на политическом уровне, их практическим применением и борьбой с обходом.