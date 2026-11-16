Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электронный формат ведения сведений о трудовой деятельности выбрали 27,7 миллиона жителей России. Об этом сообщает RT со ссылкой на Социальный фонд РФ.

Переход на цифровые трудовые книжки остается добровольным. При этом для граждан, впервые устроившихся на работу с 2021 года, сведения о трудовой деятельности ведутся только в электронном виде.

Между тем с августа 2025 года в России оформлено на 3,6 миллиона электронных трудовых книжек больше. Это обеспечивает сотрудникам возможность отслеживать кадровые изменения и предоставлять данные для получения услуг.

Ранее HR-эксперт Антон Попов посоветовал россиянам в 2026 году избегать спонтанных увольнений. Причиной он назвал перестройку рынка труда, из-за которой поиск новой работы может занять до полугода. Для рабочих специальностей переход более безопасен, в отличие от офисных сотрудников, чьи компании пересматривают внутренние процессы.