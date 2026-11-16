Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Телеведущий Иван Ургант сменил российский адрес регистрации в документах собственной компании NEVA на французский, указав местом ее нахождения Париж. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Для оформления документов телеведущий и его супруга Наталья Кикнадзе воспользовались израильскими паспортами. При этом Ургант не отказывался от гражданства России и сохранил регистрацию в Санкт-Петербурге – именно этот город прежде значился в бумагах фирмы.

Компания работает на рынке недвижимости, а во Франции она появилась еще в 2015 году. Ее офис находится на авеню Ош, неподалеку от Триумфальной арки. Рядом расположен пятизвездочный отель Le Royal Monceau, среди гостей которого были артист Майкл Джексон, певица Мадонна и актер Роберт Де Ниро. Осенью 2026 года там останавливалась исполнительница Селин Дион. По предварительным данным, в этой гостинице может жить и сам Ургант.

Телеведущий вместе с семьей покинул Россию еще в марте 2022 года. Затем СМИ сообщили, что депутаты Госдумы якобы написали письмо гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и попросили его убедить Урганта публично поддержать СВО. В противном же случае они предложили уволить актера.

Также в Госдуме рекомендовали признать иноагентом Урганта. Однако Минюст России не нашел оснований для этого статуса. Позднее шоумен пообещал вернуться в эфир Первого канала.

Спустя время Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в центре Парижа. В качестве основной деятельности он указал постановку и производство концертов и шоу.

