РИА Новости: телеведущий Иван Ургант зарегистрировался в Париже как ИП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Телеведущий Иван Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель (ИП) в центре Парижа. Он указал деятельностью постановку и производство концертов и шоу, передает РИА Новости.

Согласно регистрационным документам, Ургант зарегистрировался как ИП 11 марта 2024 года. В качестве адреса указан жилой дом в 7-м округе Парижа, вблизи здания Нацсобрания.

По данному адресу находится исторический парижский жилой дом без вывесок. В списке жильцов значится компания Урганта по "аренде земли и недвижимости", зарегистрированная еще в марте 2015 года. У компании в собственности также числится объект недвижимости в 8-м округе, недалеко от Триумфальной арки.

Одна из жительниц дома рассказала, что не встречала никаких русских и не знает никого, по описанию похожего на Урганта. Кроме того, в сведениях о компании отмечается, что владелец возражал против предоставления своих данных.

В марте 2022 года стало известно, что Ургант покинул Россию. Как заявил тогда телеведущий, он просто отправился в отпуск. Позже Ургант появлялся на публике в России, в частности на премьере фильма "Вызов".

В январе 2023 года в Госдуме предлагали признать телеведущего иноагентом. Депутат от фракции "Справедливая Россия – За правду" Николай Новичков заявлял также о необходимости возбуждения уголовных дел в отношении таких людей, как Ургант. Тем не менее в августе того же года ФНС опровергла информацию о проверке в отношении шоумена.