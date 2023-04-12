Ургант пообещал вернуться в эфир Первого канала

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Телеведущий и шоумен Иван Ургант на премьере фильма "Вызов" заявил, что обязательно вернется в эфир Первого канала. Об этом сообщает РИА Новости.

"Конечно, вернусь", – сказал он.

Агентство направило запрос Первому каналу о возможном возвращении телеведущего, но на него не ответили.

Ранее в Сети появлялись снимки с певцом Филиппом Киркоровым и блогершей Валей Карнавал, которые стояли на фоне декораций шоу "Вечерний Ургант". Пользователи начали надеяться на возвращение шоу в эфир.



Ургант ответил, что ждет Киркорова и Карнавал в студии после того, как завершится перерыв. Он также добавил, что не знает, откуда могли появиться такие снимки.

В марте прошлого года в СМИ заявляли о том, что Ургант уехал из России. Телеведущий ответил, что просто отправился в отпуск.



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