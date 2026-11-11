ТАСС: обмен пленными станет одним из итогов переговоров по Украине в Абу-Даби

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Одним из итогов трехсторонних переговоров в Абу-Даби должен стать обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Он также призвал журналистов дождаться завершения раунда.

Переговоры делегаций проходят в Абу-Даби 10–11 ноября. В первый день встреча длилась 4,5 часа с перерывом в 40 минут.

Стороны планировали обсудить в том числе гарантии безопасности, снижение эскалации и гуманитарные вопросы. Российская и украинская делегации общались на русском языке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация постоянно докладывает Владимиру Путину о ходе переговоров. При этом, по его словам, Россия не проводила в Абу-Даби контактов с представителями Европы.

