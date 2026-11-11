Столичный трамвайный маршрут № 10 станет полностью беспилотным до конца года

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Трамвайный маршрут № 10 "Улица Кулакова" – "Метро "Щукинская" в Москве станет первым в мире полностью беспилотным маршрутом до конца 2026 года. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вице-мэр напомнил, что сейчас маршрут обслуживают шесть трамваев, до конца года все они перейдут в беспилотный режим. Именно на этом направлении впервые было запущено регулярное движение полностью беспилотного трамвая с пассажирами.

Для его работы специалистами создана высокоточная карта со всеми деталями движения, а на всем пути и в самом составе установлены датчики технологии V2X, благодаря которым транспорт изучает окружающее пространство. Сейчас пассажиры совершают на маршруте порядка 4,5 тысячи поездок каждый будний день.

По словам Ликсутова, благодаря беспилотным технологиям поездки становятся безопасными, а трамваи следуют четко по графику. До 2030 года две трети составов в Москве будут беспилотными, а к 2035-му этот показатель достигнет 90%.

Ранее беспилотные испытательные трамваи-лаборатории начали собирать данные на всех 11 маршрутах Краснопресненской трамвайной линии в Москве. Такой транспорт курсирует без пассажиров, но с водителем за пультом. Специалист полностью контролирует движение, а датчики собирают необходимые сведения.

