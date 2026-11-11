В России начали разрабатывать федеральный закон о курьерской деятельности

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Партия "Единая Россия" приступила к подготовке федерального закона, который будет регулировать работу курьеров и роботов-доставщиков. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции в Госдуме Денис Кравченко на форуме "День платформенной экономики".

По его словам, инициатива связана с необходимостью унифицировать правила курьерской деятельности в стране и повысить безопасность передвижения в городах. Сейчас партия готовится к обсуждению будущего законопроекта.

Кравченко отметил, что в Москве и нескольких других крупных городах уже вводят комплексные меры регулирования доставки на уровне региональных властей.

"Партия слышит беспокойство граждан, связанное с запросом на повышение транспортной безопасности в городах нашей страны", – подчеркнул депутат.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать в России федеральный реестр курьеров с данными об их миграционном статусе, подготовке и нарушениях. Он также выступил за блокировку тех, кто пользуется чужими аккаунтами, и крупные штрафы для допустивших это платформ.

Кроме того, политик предложил в первую очередь нанимать на работу россиян и разрешить регионам ограничивать привлечение иностранцев к курьерской деятельности.

