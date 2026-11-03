В ГД предложили создать федеральный реестр курьеров

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Федеральный реестр курьеров со сведениями об их миграционном статусе, подготовке и нарушениях предложил создать в России лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

Курьера, использующего чужой аккаунт, нужно сразу блокировать, а платформу, допустившую это, штрафовать на крупную сумму, считает депутат Госдумы. Он также выступает за то, чтобы в первую очередь трудоустраивали россиян, и за право регионов ограничивать привлечение иностранцев к работе в доставке.

"Компании должны отвечать за тех, кого выпускают на улицы. Прибыль сервиса не может быть важнее человеческой жизни", – добавил Слуцкий.

Ранее Минтранс России предложил ввести платную парковку для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Такое право могут предоставить региональным и муниципальным властям. Места будут выделены синей дорожной разметкой.

