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03 ноября, 10:28

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"Коммерсант": Минтранс предложил ввести платную парковку для электросамокатов

Минтранс предложил ввести платную парковку для электросамокатов – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Минтранс России предложил ввести платную парковку для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Соответствующая инициатива вошла в проект поправок в правила дорожного движения, передает "Коммерсант".

Право вводить платную парковку для СИМ предлагается предоставить региональным и муниципальным властям. Такие места будут выделены синей дорожной разметкой. Как пояснили в ведомстве, мера направлена на борьбу с хаотичной парковкой электросамокатов, которая вызывает недовольство граждан и муниципалитетов.

Согласно поправкам, в разрешенном месте нельзя будет просто оставить СИМ на асфальте – его нужно будет поставить на подножку или зафиксировать в вертикальном положении.

Итоговый текст документа появится в скором времени. Помимо платной парковки, проект поправок содержит и другие изменения. В частности, предлагается запретить курьерам выезжать на тротуары, обязать владельцев мощных электровелосипедов предъявлять права категории М, а также запретить использовать СИМ вдвоем.

Ранее владельцы мототранспорта в Подмосковье получили возможность бесплатно парковаться на платных парковках области без оформления разрешения. Льготу будут предоставлять автоматически, через базу ГИБДД с помощью камер.

Эксперт сообщила о росте ДТП с частными СИМ в России

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