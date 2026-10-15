В Подмосковье мотоциклы смогут бесплатно парковаться на платных стоянках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мособлдума 15 октября приняла закон, по которому владельцам мототранспорта в Московской области больше не нужно оформлять разрешение на бесплатную парковку на платных стоянках – льгота будет предоставляться автоматически на основе межведомственного взаимодействия, сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин на заседании парламента.

Министр отметил, что по действующему закону владельцу мотоцикла требовалось пройти услугу через региональный портал госуслуг, включить мотоцикл в реестр и тогда он получал право бесплатной парковки на территории Московской области.

"Мы распрямляем этот процесс: теперь ни регистрация, ни получение услуги через РПГУ не нужны", – добавил Сибатулин.

По словам министра, через базу ГИБДД камеры будут автоматически распознавать, что перед ними мотоцикл. Благодаря этому жители региона смогут пользоваться парковочным пространством Подмосковья.

В пресс-службе Мособлдумы объяснили, что при фиксации машины камерами фотовидеофиксации программа распознает государственный регистрационный номер и сама направляет запрос в базы данных ГИБДД, где хранятся марка, модель и тип двигателя.

О том, как процедура выглядела прежде, напомнил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и транспортно-дорожному комплексу Роман Шамнэ.

Владельцу мототранспорта приходилось подавать заявление на парковочное разрешение через региональный портал госуслуг, а затем ждать, пока его транспорт внесут в специальный реестр, который ведет министерство транспортной и дорожной инфраструктуры Московской области. Это могло занять до 6 дней.

Сибатулин также напомнил, что аналогичный закон был принят в отношении электроавтомобилей.

Ранее в МВД объяснили, зачем ужесточать правила оплаты штрафов за нарушения ПДД для машин с иностранной регистрацией: их владельцы могут покинуть Россию раньше, чем закончится действующий 60-дневный срок, и не оплатить взыскание.

Власти прорабатывают законопроект о сокращении этого периода до одних суток после вступления постановления в силу. При неуплате штрафа машину смогут задержать, пока не погасят задолженность. После экспертной проработки документ планируют внести в Госдуму в 2027 году, если его одобрит правительство.

